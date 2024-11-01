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Los países del Golfo encargan la producción equivalente a nueve años de misiles Patriot en pedidos valorados en más de 25.000 millones
Kuwait, Emiratos, Baréin, Catar y Arabia Saudí suman encargos por más de 5.400 misiles, junto a distinto material y servicios relacionados
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golfo
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eeuu
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armamento
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#1
kreator
defensas para unos 10 días...
Vaya negociazo el de los Patriot
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#2
tul
#1
no les van a dar una mierda, esos pepinos son todos para usrael
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#3
born
#2
Pero se los van a cobrar, y ya los entregarán cuando les apetezca.
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#4
StuartMcNight
#1
9 años de misiles Patriot que les protegen un par de semanas.
Un plan sin fisuras.
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#5
anv
#1
defensas para unos 10 días...
A ver, claramente aquí hay algo sucio: habría que ser idiota para comprar misiles Patriot viendo que a Israel no le sirvieron de nada.
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#8
Kachemiro
#1
si se los cobran a 4M la unidad son poco mas de 6200 misiles. Si se los cobran como a alemania a 6M son unos 4100 unidades.
Poco me parece si se estima que Irán tiene cientos de miles de misiles y drones almacenados
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#7
ChingPangZe
Si se aliaran entre ellos y resto de vecinos se ahorraban esa pasta.
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#6
JaneDoe1984
¿Quién se beneficia?
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Vaya negociazo el de los Patriot
Un plan sin fisuras.
A ver, claramente aquí hay algo sucio: habría que ser idiota para comprar misiles Patriot viendo que a Israel no le sirvieron de nada.
Poco me parece si se estima que Irán tiene cientos de miles de misiles y drones almacenados