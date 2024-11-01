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Los países del Golfo encargan la producción equivalente a nueve años de misiles Patriot en pedidos valorados en más de 25.000 millones

Los países del Golfo encargan la producción equivalente a nueve años de misiles Patriot en pedidos valorados en más de 25.000 millones

Kuwait, Emiratos, Baréin, Catar y Arabia Saudí suman encargos por más de 5.400 misiles, junto a distinto material y servicios relacionados

| etiquetas: golfo , eeuu , armamento , misiles
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8 comentarios
6 1 0 K 74 actualidad
#1 kreator
defensas para unos 10 días...

Vaya negociazo el de los Patriot
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tul #2 tul
#1 no les van a dar una mierda, esos pepinos son todos para usrael
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born #3 born
#2 Pero se los van a cobrar, y ya los entregarán cuando les apetezca.
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StuartMcNight #4 StuartMcNight
#1 9 años de misiles Patriot que les protegen un par de semanas.

Un plan sin fisuras.
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anv #5 anv
#1 defensas para unos 10 días...

A ver, claramente aquí hay algo sucio: habría que ser idiota para comprar misiles Patriot viendo que a Israel no le sirvieron de nada.
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Kachemiro #8 Kachemiro
#1 si se los cobran a 4M la unidad son poco mas de 6200 misiles. Si se los cobran como a alemania a 6M son unos 4100 unidades.
Poco me parece si se estima que Irán tiene cientos de miles de misiles y drones almacenados
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ChingPangZe #7 ChingPangZe
Si se aliaran entre ellos y resto de vecinos se ahorraban esa pasta.
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JaneDoe1984 #6 JaneDoe1984
¿Quién se beneficia?
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menéame