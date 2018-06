Los países europeos piden a EE.UU. que haga excepciones en sus sanciones económicas contra Irán

Reino Unido, Francia y Alemania solicitan exenciones a la administración Trump. Señalan que no hay alternativa al pacto nuclear y piden no desestabilizar la zona . Irán reitera que si no se beneficia del acuerdo suscrito en 2015, lo abandonará.Con el pacto nuclear iraní en el alero, los países europeos signatarios han solicitado este miércoles por escrito a Estados Unidos que establezca excepciones para ciertos sectores económicos en las sanciones económicas impuestas contra Teherán tras romper el acuerdo