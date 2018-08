Países Bajos rechaza a uno de cada cinco refugiados sirios por sus simpatías extremistas [ENG]

Países Bajos aceptó acoger a parte de los refugiado sirios con un plan coordinado con Turquía, pero tras ser evaluados por inmigración alrededor del 20% no obtiene la aprobación final por sus simpatías extremistas o ser demasiado conservadores. Paul van Musscher dijo que muchos tienen puntos de vista que no encajan con valores como la igualdad entre hombres y mujeres. El Ministerio de Justicia también dijo que algunos simplemente decidían no ir a Países Bajos porque no están de acuerdo con sus valores con respecto a la igualdad y la diversidad