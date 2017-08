Los países de América Latina que tienen más deuda externa (y por qué es preocupante)

"Deuda externa" son dos palabras que no traen buenos recuerdos en América Latina. Desde inicios de los 80, la región han vivido distintas crisis relacionadas con ella y el miedo a que se repitan aún no se ha disipado del todo. No en vano en la lista de países con más episodios de impagos o reestructuraciones de deuda hay una fuerte presencia latinoamericana en las primeras posiciones: Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina, Perú, México, Costa Rica, Chile y Paraguay, entre otros.