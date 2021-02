Los países que acaparan vacunas solo prolongarán la crisis de la COVID-19 [ENG]

En la actualidad, se han administrado más de 39 millones de dosis de vacuna en al menos 49 países de ingresos más altos. Solo se han administrado 25 dosis en un país de bajos ingresos. No 25 millones. No 25.000. Solo 25. Se estima que alrededor de 85 países no tendrán un acceso generalizado a las vacunas hasta 2023, mientras que la inmunización masiva podría no ocurrir hasta 2024.