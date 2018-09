En el País Vasco no se folla y lo sabes

Se habla mucho de que en el País Vasco no se folla y no voy a ser yo quien venga a desmentirlo. De hecho vengo a exponer mi teoría tras años comiéndome los mocos en la Costa Vasca. He de decir que considero que los vascos y las vascas somos un prototipo que particularmente gusta mucho. Me atrevo a decir que en general gustamos un montón. La cosa no es que los vascos no follemos, la cosa es que en el País Vasco no se folla, que son dos cosas bien diferentes. Es un tema de conversación muy recurrente. Os vais a divertir