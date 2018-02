El país más progresista del mundo prohíbe la publicidad sexista en su capital

“Sé que a mis hijas no les gusta. Se sienten mal”, decía uno de los tenientes de alcalde de Estocolmo, Daniel Hellden, del Partido Verde sueco. Para él, como recoge la BBC, conseguir que las mujeres no se sientan incómodas con la publicidad explícita o estereotipada es una “misión tanto política como personal”. “Como ciudad, no deberíamos ser parte de este tipo de publicidad. Tengo la responsabilidad de prohibir esto”, se ha posicionado Hellden.