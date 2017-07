El País se hace del PP. Soraya ordena a Telefónica que no venda su 14% de PRISA a Alierta

¿Es una alianza contra-natura o un pacto de interés de lo más lógico? Yo creo que lo segundo. Me refiero al acuerdo entre Soraya Sáenz de Santamaría y Juan Luis Cebrián, pero no es la primera vez que hay buena sintonía entre ambos -la última muestra la encontramos en la Junta de PRISA-. Ahora, El País, y con él, la SER y Cinco Días y AS -sí, también AS-, se han vuelto peperos, o sea, de derechas de toda la vida.