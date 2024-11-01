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Page a Puente sobre el anuncio de que el AVE Madrid-Jaén no parará en La Mancha: «Los compromisos firmados están para cumplirse»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su rechazo al respaldo expresado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al bypass ferroviario de Montoro (Córdoba) como futura conexión de alta velocidad entre Madrid y Jaén, una opción que, según ha advertido, supondría «un duro golpe» para la comarca manchega y para municipios estratégicos como Alcázar de San Juan y Manzanares. García-Page ha defendido que los acuerdos firmados entre administraciones «están para cumplirse»

| etiquetas: page , puente , ave , madrid-jaén , la mancha
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6 comentarios
7 1 3 K 40 actualidad
japal #3 japal *
"Los compromisos firmados están para cumplirse" HIPOCRITA. noticiastoledo.com/el-alcalde-de-noblejas-continua-su-huelga-de-hambre
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eskape #1 eskape
Page, primer aviso.
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#2 z1018
Con todo el respeto del mundo, ¿cuantos pasajeros pueden usar al día el AVE en Alcázar de San Juan (33.000 hab.) y Manzanares (18.000 hab.)?.

Vivo en un pueblo de 45.000 habitantes que tiene la linea de cercanías a 3 km y no hay proyecto para realizar esta conexión ni se le espera.

Esto es como la linea transversal Sevilla- Granada en la que la Junta de Andalucía malgastó unos cuantos cientos de millones de euros para comunicar unos pueblos de Sevilla con la capital en vez de hacer lo sencillo y barato.
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manzitor #4 manzitor
#2 Tienes que mirar las zonas de influencia, no la localidad. Cambia mucho el panorama. Si el AVE para en Puertollano, sobradamente justifica que pare en Alcázar, Manzanares o Valdepeñas. De todas formas el problema no es el AVE, es el ferrocarril de toda la vida, que se desmantela en detrimento de los nuevos corredores. El bypass de Montoro sería más eficiente para llegar a Jaén, sin duda, pero supone la sentencia definitiva a la línea alternativa de siempre Madrid - Jaén, y todas las localidades donde paran.

Poca visión estratégica veo yo con el ferrocarril.
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sxentinel #5 sxentinel
#2 para eso existen los alvias la versión ave del cercanías que es lo que se pide. Que habiliten las estaciones y empiecen a meter lanzaderas. En mora llevamos 20 años detrás de ello y sinceramente yo empiezo a plantearme por qué otros tienen derecho a tener tren y nosotros no. Y es algo que cabrea.
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gokurako #6 gokurako
Entre p... anda el juego. No te puedes creer a nadie.
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menéame