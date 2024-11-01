Page a Puente sobre el anuncio de que el AVE Madrid-Jaén no parará en La Mancha: «Los compromisos firmados están para cumplirse»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su rechazo al respaldo expresado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al bypass ferroviario de Montoro (Córdoba) como futura conexión de alta velocidad entre Madrid y Jaén, una opción que, según ha advertido, supondría «un duro golpe» para la comarca manchega y para municipios estratégicos como Alcázar de San Juan y Manzanares. García-Page ha defendido que los acuerdos firmados entre administraciones «están para cumplirse»
| etiquetas: page , puente , ave , madrid-jaén , la mancha
Vivo en un pueblo de 45.000 habitantes que tiene la linea de cercanías a 3 km y no hay proyecto para realizar esta conexión ni se le espera.
Esto es como la linea transversal Sevilla- Granada en la que la Junta de Andalucía malgastó unos cuantos cientos de millones de euros para comunicar unos pueblos de Sevilla con la capital en vez de hacer lo sencillo y barato.
Poca visión estratégica veo yo con el ferrocarril.