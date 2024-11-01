Page a Puente sobre el anuncio de que el AVE Madrid-Jaén no parará en La Mancha: «Los compromisos firmados están para cumplirse»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su rechazo al respaldo expresado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al bypass ferroviario de Montoro (Córdoba) como futura conexión de alta velocidad entre Madrid y Jaén, una opción que, según ha advertido, supondría «un duro golpe» para la comarca manchega y para municipios estratégicos como Alcázar de San Juan y Manzanares. García-Page ha defendido que los acuerdos firmados entre administraciones «están para cumplirse»