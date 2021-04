Page: "No me he querido vacunar aunque me lo ofrecieron. En estos momentos hay que ser ejemplar"

García-Page ha indicado con rotundidad que "va a haber vacunas para todo el mundo y dentro de unos meses diremos que está todo el mundo vacunado. Además se va a hacer sin discriminación de ningún tipo, todos en la misma fila. Sea quien sea, mande lo que mande. Yo no me he querido vacunar. Y me lo ofrecieron en su día. Pero tengo claro que, en un momento como este en el que se requiere ser ejemplar, es importante que todos guardemos la misma fila.