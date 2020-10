Pagar por emitir determinadas canciones en la radio se suponía que estaba prohibido pero...(eng)

Entre los 2.500 mensajes que implican en la práctica de cobrar por emitir y promocionar grupos a Steve Zap ,promotor de diferentes cadenas radiofónicas musicales, se incluye el siguiente enviado por Mitch Mills, vicepresidente de Elektra Records . Mills se encuentra preocupado porque el grupo Panic at The Disco! no ha sido emitido lo suficiente, tal y como estaba acordado. El mensaje del productor discográfico fue el siguiente: "He firmado un acuerdo contigo por 2.000, Necesito que Panic vuelva a estar arriba."