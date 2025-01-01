edición general
10 meneos
43 clics
Este envío podría ser duplicada Asegúrate antes de menear
Pagar la compra a plazos como si fuera un coche: Trump habla de bonanza pero asfixia a los hogares

Pagar la compra a plazos como si fuera un coche: Trump habla de bonanza pero asfixia a los hogares

El precio de la comida se sitúa como la principal preocupación de los ciudadanos ante la inminente aplicación de los aranceles.

| etiquetas: trump , aranceles , comida , usa
8 2 13 K -13 actualidad
4 comentarios
8 2 13 K -13 actualidad
obmultimedia #3 obmultimedia
Como estan en Los Estados Unidos de Venezuela del Norte :-D
0 K 10
#4 diablos_maiq
¿Si no puedes pagar el crédito te embargan lo que has comido?
0 K 10

menéame