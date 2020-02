La paella es mi bandera: sociología de la gastronomía

Uno cree que no es nacionalista hasta que le tocan los jamones. Me di cuenta hace poco, en una cena con amigos. Estábamos empezando a comer cuando una vianda dio lugar a una acalorada discusión. Un comensal, italiano para más señas, señaló que el jamón no era malo «para ser español». El comentario sirvió de calzador dialéctico para introducir una idea polémica (y rotundamente falsa a juicio de quien esto suscribe): el país transalpino produce mucho mejores jamones que el transpirenaico.