Los padres de niños pequeños comparten su Spotify Wrapped con vergüenza, con el Pollito Pío liderando todos los rankings

Como cada año, millones de padres de todo el mundo comparten su Spotify Wrapped aclarando que quien escucha la canción del Pollito Pío en bucle no son ellos, sino sus hijos. “Bueno, este año el artista que según Spotify me vuelve loca, porque lo pone ahí en el Wrapped tal cual, es el Pollito Pío. Y si bien lo de la locura no puedo negarlo, quiero dejar claro que ni lo considero artista ni mucho menos es mi preferido”, señalaba en sus historias de Instagram Antonia Matinal, una madre alicantina de 38 años que está en el 4% de usuarios de Spotify