Un padre recupera a su hija tres años después de que la madre la "sustrajera" y se escondiera en Suiza con ella

La última imagen que obtuvo luego la UFAM de la Policía Nacional mostraba a la mujer y la niña bajando de un ferry en Barcelona el 27 de mayo de 2023. Casi tres años después, ayer por la noche Ángel y su hija Irene bajaron de un avión que les trajo desde Suiza a España. "Todavía no me lo creo", explica el padre al canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica. "Pensé que no volvería a ver a mi hija, que la había perdido para siempre", añade.