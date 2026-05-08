Un padre recupera a su hija tres años después de que la madre la "sustrajera" y se escondiera en Suiza con ella

La última imagen que obtuvo luego la UFAM de la Policía Nacional mostraba a la mujer y la niña bajando de un ferry en Barcelona el 27 de mayo de 2023. Casi tres años después, ayer por la noche Ángel y su hija Irene bajaron de un avión que les trajo desde Suiza a España. "Todavía no me lo creo", explica el padre al canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica. "Pensé que no volvería a ver a mi hija, que la había perdido para siempre", añade.
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Y por cosas como estás es que prefiero votar a Torrente antes que a algún partido que se haga llamar feminista. Me podrá salir caro, pero peor es no poder ver a tus hijos.
Estamos en una noticia donde unas cuantas han hecho lo segundo, pero oye, vamos a hablar de lo primero que salpica a los malos
Falso dilema.
Creo que #8 te lo explica muy bien.
¿ Hasta ahí llega tu ingenuidad ?
Habla de no poder ver a sus hijos. No es necesario sustraerlos ni salir en los medios para quitarte la posibilidad de ver a tus hijos.
PD: Es una pregunta retórica. No me importa la respuesta.
yo antes votaba un partido feminista pero ahora voto VOX.
Prefiero que me roben el dinero, la precariedad, la corrupción, me maltraten o me maten en la sanidad a que me roben a mi hija o digan elles.
Dios las cría y ellas se juntan
Además, continúa el informe de la UFAM, "tienden a descuidar la salud de sus hijos (son contrarias a las vacunas homologadas, optan por la alimentación vegana no proporcionando alimentos básicos excusándose en que son perjudiciales, no les procuran las condiciones de higiene mínimas y en muchos casos consideran que la escolarización de sus hijos es prescindible)".
Como regaderas.
Después de lo del síndrome de alienación parental y la violencia vicaria sólo para mujeres no me cabe duda de que algo se los ocurrirá.