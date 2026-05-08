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Un padre recupera a su hija tres años después de que la madre la "sustrajera" y se escondiera en Suiza con ella

Un padre recupera a su hija tres años después de que la madre la "sustrajera" y se escondiera en Suiza con ella

La última imagen que obtuvo luego la UFAM de la Policía Nacional mostraba a la mujer y la niña bajando de un ferry en Barcelona el 27 de mayo de 2023. Casi tres años después, ayer por la noche Ángel y su hija Irene bajaron de un avión que les trajo desde Suiza a España. "Todavía no me lo creo", explica el padre al canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica. "Pensé que no volvería a ver a mi hija, que la había perdido para siempre", añade.

| etiquetas: padre , recupera , hija , sustraída , suiza
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37 comentarios
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Comentarios destacados:          
makinavaja #1 makinavaja
Otra madre protectora!!!! :troll: :troll:
19 K 144
#5 poxemita
#1 literal.
1 K 20
#25 burgerconqueso
#7 puta loca, un mono al volante seria mejor
1 K 16
#4 poxemita
"Todas habían perdido la custodia de sus niños y denunciaron luego por malos tratos a sus ex parejas. También por abusos sexuales a los menores. Todas las denuncias fueron desestimadas."

Relacionada: www.meneame.net/story/ridiculizan-como-nunca-soto-ivars-asamblea-madri
14 K 117
KLKManin #3 KLKManin
La investigación de la Policía Nacional la situó en Suiza, oculta con la ayuda de un grupo que se hace llamar "madres protectoras"
Y por cosas como estás es que prefiero votar a Torrente antes que a algún partido que se haga llamar feminista. Me podrá salir caro, pero peor es no poder ver a tus hijos.
13 K 115
#8 Tronchador.
#3 Estadísticamente es más probable que mueras de cáncer porque tú cribado se perdió bajo las políticas sanitarias de derechas que tú mujer secuestre a tus hijos. Pero, seguro que te ocurre lo primero y no lo segundo.
15 K 129
KLKManin #9 KLKManin
#8 Sin embargo dejar de ver a mis hijos me parece más grave. Igualmente ambas cosas son inciertas.
4 K 40
#11 Tronchador.
#9 ¿Más que la muerte? Que curioso.
3 K 36
#18 javi618
#11 Se nota que no eres padre.
3 K 23
#21 Tronchador.
#18 Claro que lo soy. Pero como no estar con una loca está en mi mano he elegido a la mejor persona con la que me he podido cruzar.
0 K 7
Sadalsuud #28 Sadalsuud
#11 Debe ser primo del pavo aquel que decía que a el no le robaba un comunista, que tenia que ser de los suyos, del pp.
1 K 17
oliver7 #12 oliver7
#8 pero no a que te casquen una denuncia por VdG.
5 K 43
Wir0s #13 Wir0s
#8 Pues si te pasa lo segundo, te callas por no joder las estadísticas o como va? Pq menudos balones fuera.

Estamos en una noticia donde unas cuantas han hecho lo segundo, pero oye, vamos a hablar de lo primero que salpica a los malos :palm:
2 K 27
#16 Tronchador.
#13 Tú has hablado de política y yo te he contestado con el mismo tema.
2 K 7
Expat_Guinea_Ecuatorial #14 Expat_Guinea_Ecuatorial
#8 Con las politicas de "izquierdas" tambien acabaras jodido porque la poblacion crece y crece sin que los servicios vayan a la par, las listas de espera son cada vez mas largas incluso donde mandan los goenos
1 K 19
Beltenebros #20 Beltenebros
#3
Falso dilema.
Creo que #8 te lo explica muy bien.
0 K 17
Quel #26 Quel
#8 Seguramente no te has parado a echar números antes de soltar eso ¿ Verdad ?
1 K 10
#29 Tronchador.
#26 He hechado unos números rápidos. Entre el número de casos de menores sustraídos, que se cuentan con los dedos de una mano, y los números de muertes de cáncer que se cuentan por decenas de miles, al igual que el numero de casos de cribados que no se han hecho, y te aseguro que no me he equivocado.
1 K 13
Quel #30 Quel *
#29 ¿ Realmente crees que el numero de padres que no pueden ver a sus hijos por un "mal divorcio" se limita a los "casos que cuentan con los dedos de una mano" que aparecen en los medios ?
¿ Hasta ahí llega tu ingenuidad ?
3 K 22
#33 Tronchador.
#30 Estamos hablando de sustracción de menores.
0 K 7
Quel #34 Quel
#33 El comentario original dice "peor es no poder ver a tus hijos."
Habla de no poder ver a sus hijos. No es necesario sustraerlos ni salir en los medios para quitarte la posibilidad de ver a tus hijos.
0 K 7
#36 Tronchador.
#34 Has sacado una frase sesgada de un comentario que habla sobre una noticia de sustracción de menores. Según tú podría estar hablando de gente invidente.
0 K 7
Quel #37 Quel
#36 Tu has tomado la parte del mensaje que te interesa y yo he hecho lo propio. ¿ Te molesta ?

PD: Es una pregunta retórica. No me importa la respuesta.
0 K 7
#19 javiercampos
#3 No sé si te has dado cuenta, pero tu comentario es un buen ejemplo de falacia de falsa dicotomía. No sé qué medida lleva algún partido de derechas en su programa que hubiese evitado que esta mujer secuestrase a su hijo. Y no todos los partidos que se hacen llamar feministas están a favor de que las madres puedan secuestrar a sus hijos cuando lo consideren oportuno.
4 K 43
#31 omega7767 *
#3 Es que el aumento de secuestros de hijos por parte de madres es alarmante.

yo antes votaba un partido feminista pero ahora voto VOX.

Prefiero que me roben el dinero, la precariedad, la corrupción, me maltraten o me maten en la sanidad a que me roben a mi hija o digan elles.
1 K 22
Nylo #6 Nylo
Más peliaguda fue la ayuda que pudieron recibir, según los informes de la policía española, de un grupo de "madres protectoras", otras dos mujeres que están ocultas en Suiza con sus hijos, especialmente una llamada Verónica Saldaña que era casi vecina de María y su hija en el país helvético. Todas habían perdido la custodia de sus niños y denunciaron luego por malos tratos a sus ex parejas. También por abusos sexuales a los menores. Todas las denuncias fueron desestimadas.

Dios las cría y ellas se juntan
7 K 68
Elbaronrojo #10 Elbaronrojo
#6 Además que se hacen mormones y .....

Además, continúa el informe de la UFAM, "tienden a descuidar la salud de sus hijos (son contrarias a las vacunas homologadas, optan por la alimentación vegana no proporcionando alimentos básicos excusándose en que son perjudiciales, no les procuran las condiciones de higiene mínimas y en muchos casos consideran que la escolarización de sus hijos es prescindible)".

Como regaderas.
7 K 64
Yonny #17 Yonny
#10 Esto debería ser hasta delito.
1 K 17
#24 burgerconqueso
#10 o como se dice mas coloquialmente: locas del coño
0 K 7
#22 burgerconqueso
#6 estoy esperando las declaraciones de Irene Montero... a no, sobre estos casos no se pronuncia.
0 K 7
plutanasio #2 plutanasio
Esto no existe: Las denuncias falsas en violencia de género - Juan Soto Ivars
13 K 62
#23 Tiranoc
La niña tiene los ojos del padre :troll:
4 K 41
Quel #27 Quel
#23 Badum tss!
1 K 14
duende #35 duende
No puede ser, el gobierno va a tener que legislar más fuerte para que no se puedan recuperar a los niños secuestrados por madres protectoras.
Después de lo del síndrome de alienación parental y la violencia vicaria sólo para mujeres no me cabe duda de que algo se los ocurrirá.
1 K 20

menéame