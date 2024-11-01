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Un padre presuntamente asesina a su hija de tres años y se quita la vida después en Torrevieja
Delegación del Gobierno contra la violencia de género recaba datos en un caso que baraja como supuesta violencia vicaria
|
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:
machismo
,
vicaría
,
violencia
,
género
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niña
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menor
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torrevieja
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#1
powernergia
Estamos retrocediendo a toda velocidad.
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#3
Toponotomalasuerte
#1
no se podía saber. Pero el pollaheridismo vende.
Y no faltará la escoria subnormal que venga a decirte que si es un loco, que si buscar motivos reales y que el crimen no es "machista".
Se está dando alas a la horda de hijos de puta, racistas, machistas y escoria comemierda que por fanatismo, frustración personal con su ex o pura estupidez diluye sus ideas retrógradas y fascistas en "debates de opinión".
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#4
Andreham
#3
Relaja que te veo muy contento con la muerte de una niña.
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#6
KoLoRo
#4
Criticar la violencia con tal despliegue de ira... curioso.
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#7
Chinchorro
#4
Qué basura de comentario.
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#13
Toponotomalasuerte
#4
debes de tener algún tipo de psicopatía y confundes emociones. Míratelo a ver. Se dice indignado, no contento. Por qué la culpa es de los trozos de mierda pollaheridas ansiosos por desproteger a las víctimas para poder retener a la pareja que les dejó a ostias.
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K
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#14
Bretenaldo
#3
En realidad lo que más alas ha dado al pensamiento machista ha sido un feminismo completamente desubicado y fuera de la realidad, a muchos niveles. Uno de ellos, por relacionarlo con el tema de la noticia, es la diligencia con la que condena este tipo de actos (nada que objetar) y el olvido interesado cuando se trata de condenar asesinatos por sus madres a sus hijos. Mientras siga persistiendo en su empeño de utilizar una doble vara para medir la realidad, el machismo y las ideas retrógradas seguirán ganando espacio.
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K
15
#15
Chinchorro
*
#14
Si, la culpa es del feminismo. Te voy a poner en ignore. No es tu culpa, es del feminismo.
1
K
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#20
ur_quan_master
*
#14
exacto. Si la mujeres se están calladas y quietas aguantando mecha con pareja de mierda con suerte sufren menos agresiones.
El feminismo ha jodido eso
0
K
12
#21
Toponotomalasuerte
#14
no. Mentira. Es el discurso simple del fascismo que los acomplejados compran. En el feminismo no tienes discursos como el body count o las lloradas como la tuya ahora. Eso no es un discurso desubicado y para retrasados mentales.
Que parte del feminismo es la que te jode. Venga, dime qué parte de ese discurso. Que te digo yo del contrario el triple que no te ofende.
97% de bomberos hombre y solo verás comentarios llorando de lo injusto de las pruebas para machitos y lo duro que es... O…
» ver todo el comentario
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#9
Gadfly
#1
no. No lo estamos haciendo
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#5
capitan__nemo
*
Pues no dan muchos datos que indiquen que se trata de un asesinato.
Igual la niña se murió por un accidente porque el padre no la vigiló bien y despues este se suicidó por la culpa de no haberla cuidado bien.
Si fuese asesinato podria estar causado por doctrina religiosa aprendida de forma incompleta. Asesina a la niña, se arrepiente (para ser perdonado por dios) y se suicida pensando que estaran juntos en el cielo y felices sin saber que con el suicidio no van al mismo sitio segun la doctrina religiosa.
0
K
19
#11
unocualquierax
*
#5
Quien mata a su hija y luego se suicida es un ENFERMO MENTAL; esa ha sido la verdadera razón, lo demás tal vez sea relevante, pero es secundario.
No hacen falta más datos.
1
K
19
#19
capitan__nemo
#11
hombre, creer en seres imaginarios y mitologicos ya entra dentro del ambito de la enfermedad mental pero no suelen matar a sus hijos.
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K
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#23
unocualquierax
#19
Precisamente, no todos los enfermos mentales asesinan a sus hijos, pero absolutamente todas las personas que asesinan a sus hijos y luego se suicidan son enfermos mentales. No tengo la más mínima duda.
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#8
Cyberbob
Siempre lo hacen al revés …
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#2
ansiet
Por Dios que salvajada.
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#10
Cyberbob
Que triste que a estas alturas haya que seguir explicando la diferencia entre suicidio ampliado y suicidio vicario machista.
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#12
KoLoRo
#10
Que quieres explicar?
Suicidio Ampliado : Cuando lo comete la madre
Suicidio Vicario Machista : Cuando lo comete el hombre
No veo la necesidad de explicar mucho más.
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#18
ThePato
#10
lo de que los crímenes sean distintos si tienes cromosomas XX o XY no será igualdad ni democracia jamás por mucho que algunos se empeñen.
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9
#16
ThePato
Irene Montero lo hizo genial
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K
9
#17
CharlesBrowson
La cosa es un pelín más compleja, como desde el oficialismo más fanático y el más peligroso de a pie de calle, estos animales no tienen como "gatillo": ops la derecha está ganando terreno así que hago está animalada. Seamos serios y realistas
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K
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#22
SMaSeR
Y esta mañana otro se ha cargado a tiros a una peluquera en Zaragoza y luego se ha suicidado. Aun no se sabe mucho mas. Cobardes, ya se podrían suicidar antes y nos hacen un favor a todos, escoria humana.
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Y no faltará la escoria subnormal que venga a decirte que si es un loco, que si buscar motivos reales y que el crimen no es "machista".
Se está dando alas a la horda de hijos de puta, racistas, machistas y escoria comemierda que por fanatismo, frustración personal con su ex o pura estupidez diluye sus ideas retrógradas y fascistas en "debates de opinión".
El feminismo ha jodido eso
Que parte del feminismo es la que te jode. Venga, dime qué parte de ese discurso. Que te digo yo del contrario el triple que no te ofende.
97% de bomberos hombre y solo verás comentarios llorando de lo injusto de las pruebas para machitos y lo duro que es... O… » ver todo el comentario
Igual la niña se murió por un accidente porque el padre no la vigiló bien y despues este se suicidó por la culpa de no haberla cuidado bien.
Si fuese asesinato podria estar causado por doctrina religiosa aprendida de forma incompleta. Asesina a la niña, se arrepiente (para ser perdonado por dios) y se suicida pensando que estaran juntos en el cielo y felices sin saber que con el suicidio no van al mismo sitio segun la doctrina religiosa.
Quien mata a su hija y luego se suicida es un ENFERMO MENTAL; esa ha sido la verdadera razón, lo demás tal vez sea relevante, pero es secundario.
No hacen falta más datos.
Precisamente, no todos los enfermos mentales asesinan a sus hijos, pero absolutamente todas las personas que asesinan a sus hijos y luego se suicidan son enfermos mentales. No tengo la más mínima duda.
Suicidio Ampliado : Cuando lo comete la madre
Suicidio Vicario Machista : Cuando lo comete el hombre
No veo la necesidad de explicar mucho más.