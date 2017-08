Pide ayuda al Gobierno ante la posibilidad de que su exmujer rusa borre las raíces españolas de su hijo

Javier S.V. ha pedido ayuda a los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores para no perder la patria potestad sobre su hijo Miguel, de 5 años y residente en Rusia. "Ella, al retirarme la patria potestad, puede cambiar los apellidos y el nombre de mi hijo y borrarme totalmente", "Unos periodistas rusos me han dicho que mi exmujer es intocable por ser la alguacil judicial en Myski. Rusia es un cachondeo total","Mi indefensión absoluta en Rusia es que me van juzgando, salen sentencias que ejecutan sin ser llamado a juicio"