El padre de la oceanografía en España recibirá la Medalla de la Ciudad a título póstumo tras retomarse una concesión aprobada en 1936, antes de la Guerra Civil

Odón del Buen y del Cos (1863, Zuera -1945, México) será hijo adoptivo de Málaga a título póstumo tras retomarse una petición de 1936. El Consistorio aprobó concederle al fundador del Instituto Español de Oceanografía la Medalla de la Ciudad y el nombramiento de hijo adoptivo en un pleno el 31 de enero de ese año. La Guerra Civil empezó aquel verano y la concesión no llegó a materializarse nunca por su exilio a Francia durante la contienda y su fallecimiento en México en 1945.