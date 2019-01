El padre del niño fallecido en una cacería: "Si mi otro hijo quiere cazar, no se lo voy a prohibir"

Esto ocurrió hace 10 días y José Antonio Ávalo ha sacado fuerzas para denunciar al autor del disparo: "A día de hoy, esa persona no me ha lllamado ni mandado un mensaje o un correo para presentarme sus condolonecias o pedirme perdón", ha dicho. Sin embargo, a pesar de la tragedia, tiene claro que la culpa no es de la caza.