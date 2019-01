El padre de la hija póstuma de Ganivet

Te ofrecemos una investigación de Gabriel Pozo Felguera que arroja luz sobre las circunstancias, aún no aclaradas, de la muerte del escritor, pensador y diplomático Ángel Ganivet, del que en noviembre de 2018 se cumplieron los 120 años de su desaparición. Todavía no han quedado plenamente demostradas las circunstancias que influyeron en su muerte en Riga (actual Letonia), donde se encontraba de cónsul de España. No sabemos si se suicidó o lo mataron; si se volvió loco por causa de la sífilis, por antecedentes genéticos o por España; si…