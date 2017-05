Al padre de los ‘Freak Brothers’ no le mola dibujar

A Gilbert Shelton no le gusta demasiado dibujar. «No soy como Robert Crumb», explica. «Él es un dibujante compulsivo. Dibuja constantemente. En la mesa del restaurante, en la mesa del comedor… Es algo psicológico. A su hermano mayor también le pasaba. Rellenaba cientos de libros con letra muy apretada que a mí me parecían simplemente “mmmmmmmmmm”. Él decía que estaba copiando grandes obras de la literatura y que incluso él podía leerlas. No estoy muy convencido de que fuera verdad».