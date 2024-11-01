Un padre con discapacidad y su hijo con autismo severo son desahuciados de un piso en La Rambla de Barcelona

Un padre con discapacidad, una madre y sus dos hijos menores –uno de ellos con autismo de grado 3 y una discapacidad del 75%– han sido desahuciados este jueves del piso en el que llevaban desde 2019 en La Rambla en Barcelona. Sahin y su familia eran de los pocos vecinos que quedaban en este epicentro del turismo de la capital catalana hasta que la propiedad ha decidido echarles pese al informe que acredita su vulnerabilidad económica y social. La jueza ordenó el desalojo por finalización de contrato tras la caída de la moratoria antidesahucio.
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problemassituaciones aberrantes, ande andan?
"Otro de los puntos que hace que este lanzamiento sea “incomprensible” es que se ha llevado a cabo unos cinco meses antes de que la familia recibiera una vivienda social que ya tiene asignada, tras tres años de espera en la mesa de emergencia"
contrato finalizado en el 2021...
arrastrando los pies... por lo que se ve
Y con esa situación por qué tiene dos hijos, no le valía con uno (como tengo yo).
si como sociedad queremos que el estado cubra esto, perfecto,
si como sociedad queremos que se queden debajo de un puente, perfecto tambien
(cosas de la democracia)
lo que no puede pasar es que como sociedad decidamos que pague los platos rotos el dueño del piso. porque eso además de ir completamente contra cualquier principio básico de la propiedad privada, a la larga se vuelve también en contra de los vulnerables (no se les alquila, se le piden más garantías, nominas más altas, seguros, etc.) y en un entorno de exceso de demanda y escasez de oferta, disposiciona claramente a los qué más protección necesitan, los vulnerables.