El pacto español, una singularidad en el bloque europeo

La socialdemocracia y su izquierda. Dos ideologías que, aunque se encuentran en el mismo lado del tablero, no suelen entenderse. Al menos no para compartir un Ejecutivo. España no es la excepción, y hasta el martes, era parte de la norma en la política europea. Con el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos, el país se convierte en una anomalía y se encamina a ser el único Gobierno progresista de coalición en la UE. Una situación que ha ocurrido pocas veces en el continente.