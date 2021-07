Considera que, si eran privadas, no se tendrían que haber publicado: "Me parece inmoral que se filtren y se publiquen. Es una conversación privada de hace varios años y no procede publicarlo. Moralmente me parece que no se debe hacer, allá cada uno con su conciencia. No sé con que fines se han publicado. Quizá para desacreditar o perjudicar a Florentino, pero la verdad que no lo sé".