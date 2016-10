PACMA sobre Adrián: Respeto, empatía y compasión

3 meneos 12 clics

usuarios: 3 anónimos: 0 negativos: 2 compartir:

actualidad karma: 15

Cada paso que damos tienen como motor la defensa a ultranza del derecho a una vida que, además, sea digna, sin distinciones ni excusas. Aún no está claro quién escribió —ni cómo— el reprobable tuit en el que se le deseaba la muerte a Adrián, un niño de 8 años enfermo de cáncer. Pero no es discutible que la mano que lo escribió, independientemente de a quién pertenezca, no representa al movimiento animalista. Relacionada: menea.me/1lhxd