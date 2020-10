Paciente con Covid-19 sin síntomas respiratorios sufre daño cerebral [ENG]

El hombre de 30 años, de Texas, EE.UU., tenía problemas con el habla y el movimiento, pero no mostraba otros síntomas como fiebre, tos o dolores en el pecho. Los investigadores dicen que el caso es el primero de su tipo, aunque anteriormente se han detectado otros ejemplos de problemas neurológicos. "La Covid-19 aún no se ha informado como una causa de cerebelitis viral aguda sin síntomas respiratorios asociados ”, escribieron Adriana Povlow y Andrew Auerbach, del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas, en el estudio publicado en el Journal of Emergency Medicine el viernes.