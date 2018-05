Una paciente de 75 años con alzhéimer, en un limbo entre dos hospitales

La mujer de 75 años lleva hospitalizada cerca de un mes en León por una traqueotomía de urgencia, mientras que el Hospital Clínico San Carlos no acepta la solicitud de traslado y su posterior ingreso, ya que no lo considera necesario, a pesar de que el informe médico del hospital leonés diga lo contrario; “la paciente no cumple con los criterios médicos de ingreso”.Una justificación que contradice el informe médico elaborado en León,donde se define a la paciente como una persona con una “severa discapacidad" que “precisa cuidados de enfermería"