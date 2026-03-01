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Paciencia o debilidad rusa

Paciencia o debilidad rusa

En Rusia cunde la impresión de que los ataques que están sufriendo a diario por parte de Ucrania cuentan con la complicidad y la colaboración de las agencias de seguridad y los militares europeos.

| etiquetas: rusia , ucrania , putin
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4 comentarios
5 2 6 K 18 actualidad
Enésimo_strike #2 Enésimo_strike
En Rusia cunde la impresión que los medios del Kremlin promueven como una verdad. Una propaganda barata que quiere vender al ruso de a pie que mueren más civiles por ataques ucranianos que soldados rusos sacrificados por la gloria del Tzar.
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ElBeaver #3 ElBeaver
Un país que bloquea el acceso a internet debe estar enfrentandose una crisis interna tan brutal que ni siquiera todos los propagandistas moscovitas trabajando las 24 horas podrán controlar.
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#4 chavi
¿La impresión?

En serio?
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menéame