·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9091
clics
Busca tu municipio y descubre los niveles de nitratos en el agua del grifo
8387
clics
Creyentes de derechas
6638
clics
Los lugares del mundo que explican qué pasa cuando los seres humanos desaparecemos
7787
clics
El Mundo se ríe de nosotros: Turistas MAGA destruidos en Europa [ENG]
3859
clics
Un mural en El Ejido convierte el caso de Noelia en denuncia pública
más votadas
562
El Gobierno concede el indulto a 'Las seis de la Suiza', condenadas a prisión por hacer sindicalismo en Asturias
468
La reflexión de Gabriel Rufián sobre los grandes caseros y las derechas: "13 tienen 100.000 viviendas"
576
Nuevas pruebas 'demoledoras' sugieren que Trump robó documentos clasificados para promover sus intereses económicos [ENG]
311
La Casa Blanca ama a Jesús y no descarta bombardear las plantas de agua civiles de Irán [ENG]
342
doce países acaban de decidir que mucho mejor con Bizum
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
38
clics
Paciencia o debilidad rusa
En Rusia cunde la impresión de que los ataques que están sufriendo a diario por parte de Ucrania cuentan con la complicidad y la colaboración de las agencias de seguridad y los militares europeos.
|
etiquetas
:
rusia
,
ucrania
,
putin
5
2
6
K
18
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
2
6
K
18
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Enésimo_strike
En Rusia cunde la impresión que los medios del Kremlin promueven como una verdad. Una propaganda barata que quiere vender al ruso de a pie que mueren más civiles por ataques ucranianos que soldados rusos sacrificados por la gloria del Tzar.
2
K
35
#1
Supercinexin
#0
www.meneame.net/m/actualidad/paciencia-debilidad-rusa-implicacion-euro
1
K
33
#3
ElBeaver
Un país que bloquea el acceso a internet debe estar enfrentandose una crisis interna tan brutal que ni siquiera todos los propagandistas moscovitas trabajando las 24 horas podrán controlar.
1
K
17
#4
chavi
¿La impresión?
En serio?
0
K
12
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
En serio?