·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7714
clics
¿Pero la conocía o no?
5934
clics
Breve explicación apoyo derecha española al sionismo
6991
clics
OKTODAY accede a las fotografías de las lesiones que sufrieron los policías por los incidentes provocados por los radicales el pasado domingo en Madrid
6553
clics
Tremenda pillada en directo a Alfonso Serrano con sus palabras sobre la "kale borroka" en La Vuelta: "No dicen una verdad ni al médico"
5298
clics
Una experta en protocolo analiza la visita de Trump a Windsor y señala todas las reglas que ha roto: "Es un impresentable"
más votadas
479
A la caza del filtrador de un vídeo de la dana contrario al relato oficial
450
José Elías, empresario multimillonario en España: “No me voy a ir a Andorra, creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no dependa de su dinero"
544
Lleno total en el concierto por Palestina de Brian Eno con decenas de artistas como Benedict Cumberbatch, Florence Pugh y Annie Lennox
676
Rebelión en casi 50 colegios madrileños contra la prohibición de Ayuso de apoyar a Gaza: “Ahora va a haber más camisetas con sandías”
495
"El fascismo está aquí": el mundo de la cultura estadounidense clama contra la cancelación del programa de Jimmy Kimmel
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
196
clics
Este envío tiene varios votos negativos.
Asegúrate
antes de menear
Pablo Ródenas, abogado: "Esta es la fórmula más sencilla para heredar la vivienda de tus padres sin que Hacienda se lleve la parte más gorda"
Este abogado revela el método legal que permite a las familias españolas blindar su patrimonio ante el temido impuesto de sucesiones
|
etiquetas
:
usufructo vitalicio
,
herencia
,
vivienda
,
hacienda
4
1
8
K
-15
actualidad
36 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
8
K
-15
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#8
Martillo_de_Herejes
Cuando llegue la hora tendrás que pasar por Notaría, solicitar la cancelación del usufructo por fallecimiento del usufructuario, pagar el Impuesto de Sucesiones por consolidación del usufructo con la nuda propiedad e inscribir la cancelación del usufructo en el Registro de la Propiedad.
O sea, que, con todos los respetos, ese tío es un
**
.
5
K
53
#9
MetalAgm
#8
Seguramente esté hablando para gente que vive en casas de mas de 1 millon de euros de valor donde es probable que ese modo de actuar sea algo mas rentable... para la mayoria de la gente en casas normales, ese metodo puede incluso empeorar todo el tema...
0
K
13
#13
Martillo_de_Herejes
*
#9
No sabría decirte... el impuesto de sucesiones por consolidación del usufructo has de pagarlo. A lo que me refiero es que eso de que no hace falta pasar por notaría ni pagar nada es mentira, simple y llanamente.
*Para familias con pasta de verdad, les compensa constituir una sociedad patrimonial a la que aportar los inmuebles.
0
K
7
#22
elmileniarismovaallegar
#9
Al ritmo que van subiendo los precios de la vivienda en Málaga, ya mismo el pisito de 2 dormitorios de mis padres (con 35 años de antigúedad) se pone en un millon de euros fácilmente...
0
K
7
#2
Torrezzno
A costa de que me la tiren, no conocía este recurso legal, me ha parecido interesante.
TLDR:
La fórmula que el abogado recomienda es la "propiedad con usufructo vitalicio". Esta fórmula jurídica permite que los padres transfieran la titularidad de su vivienda a sus hijos, manteniendo el derecho a vivir en ella hasta su fallecimiento. Esta figura permite asegurar la estabilidad de las personas que transmite, y ahorrar en trámites.
"Tú pasas a ser el dueño oficial de la casa y ellos siguen viviendo en ella como si nada. Cuando le llegue la hora, la casa pasa automáticamente a tu nombre sin pasar por notaría, sin pleitos y sin pagar ese odioso impuesto de sucesiones"
1
K
31
#4
alcama
#2
Pero digo yo que al traspasar la titularidad en vida, se pagará algun tipo de impuesto de transmisiones
0
K
5
#5
MetalAgm
*
#4
O impuesto de donaciones que habria que mirar si es mas ventajoso que la herencia o no... aparte que la notaria te la comes si o si, si no es en la herencia, es en la tramitacion de esta opción... asi que poco recorrido le veo a esa opcion, a no ser que sea en viviendas muy muy caras... en el resto de viviendas, la herencia esta practicamente exenta de pago...
CC
#2
3
K
38
#6
Torrezzno
#4
el impuesto de donaciones supongo
0
K
20
#7
devilinside
#6
Creo que se considera donación, al igual que si dejas a tu hijo que viva gratis en una vivienda de tu propiedad. Hay que hacer un contrato de arrendamiento y tiene que existir contraprestación económica real
0
K
12
#10
omega7767
#7
¿en serio? no me lo puedo creer, pensé que podrías vivir felizmente en una casa de tus padres
¿cuantos hijos vivirán sin un contrato en una casa familiar?
0
K
11
#12
Martillo_de_Herejes
#7
...si dejas a tu hijo que viva gratis en una vivienda de tu propiedad, hay que hacer un contrato de arrendamiento.... No necesariamente; el hijo puede vivir en precario; es una figura jurídica, semejante al arrendamiento, pero sin precio de por medio y que termina por la sola voluntad del cedente de la vivienda.
0
K
7
#17
devilinside
#12
Ya te digo que no lo tengo claro, pero sí que tengo un familiar que, por lo que me cuenta, su asesor fiscal le ha dicho que él y el hijo (que trabaja y gana bastante pasta, y de hecho tiene comprada otra vivienda, que está arreglando) firmen un arrendamiento o el padre se come donaciones sí o sí
0
K
12
#23
Martillo_de_Herejes
*
#17
Dile que cambie de asesor....
En serio, ese familiar tuyo vive en precario. Y no hay motivo para pagar donaciones, ni transmisiones patrimoniales... es un derecho personal que tributaría, si acaso, en el IRPF.
*Vale... ya veo que te me has adelantado.
0
K
7
#26
devilinside
#23
Bueno si te hacen una inspección y no has pasado el precario por Notaría, creo que te podrían enchufar en donaciones (otra cosa es que acaben teniendo razón) pero es lo que creo, no llevo tributario, para eso tengo a mi asesor fiscal
0
K
12
#32
Martillo_de_Herejes
#26
No. No hace falta ir al Notario, porque el precario no es inscribible en el Registro, al igual que el arrendamiento (nadie va al notario para otorgar un contrato de arrendamiento, aunque podría hacerse e inscribirse en el Registro de la Propiedad). Como te digo, el precario es un derecho personal y no accede al Registro. Puedes formalizarlo en escritura pública, pero es innecesario.
Y no; no pagas donaciones, de la misma manera que si te pillan con un arrendamiento por el que no tributas no pagas ITP (aunque el ITP corresponde al arrendatario, pero esto es otra historia), sino IRPF.
0
K
7
#34
devilinside
#32
Ya sé que el precario no se inscribe en el Registro, pero Hacienda, que somos todos, va a meterte una presunción de donación y no de precario si no lo acreditas documentalmente, y te tocará penar con el procedimiento administrativo, que para los pobres mortales es muy estresante por lo menos.
Por otro lado, la analogía con un arrendamiento por el que no tributas me parece incompleta, ya que en el caso en que estamos es una cesión de un bien entre familiares de primer grado, que fundamentaría el criterio de Hacienda de entender que tributaría como donación, y ya te tocará probar que es un precario.
0
K
12
#35
Martillo_de_Herejes
#34
A efectos tributarios, las presunciones de donación están tasadas, por lo que Hacienda no puede inventarse presunciones donde no las hay.
Y, si no recuerdo mal, son:
- Empobrecimiento de una persona y correlativo enriquecimiento de un familiar.
- Cuando un padre compra un bien en nombre del hijo menor de edad. En este caso, se presume una donación del padre en favor del hijo.
Nunca en otros casos.
0
K
7
#36
devilinside
#35
Por tocar las narices, que ya te digo que no es lo mío: si tienes más de un hijo y beneficias sólo a uno de ellos con el uso de la vivienda, se enriquece un familiar y se empobrecen los demás
0
K
12
#18
devilinside
#12
Acabo de comprobar, por cierto, que si hay un precario, el propietario de la vivienda tiene que imputarse una renta mínima en IRPF como rendimiento del capital inmobiliario
0
K
12
#15
Guanarteme
#7
¿Cómo es eso, Onioninside? Conozco casos de hijos viviendo en la segunda residencia de los padres ¿De verdad que es ilegal?, ¿De verdad que el estado me puede obligar a cobrar?
Gracias de antebrazo.
0
K
14
#20
devilinside
#15
No es ilegal, pero es un supuesto en que hay que tributar; como le digo a
#7
hasta si haces un precario hay que valorarlo a efectos de IRPF. Otra cosa es que Hacienda no se entere, pero actualmente me extrañaría
1
K
26
#11
Martillo_de_Herejes
#4
#6
Puedes optar por comprar la nuda propiedad, o que tus padres te donen la nuda propiedad de la vivienda, y pagarás ITP o ID, según los casos... pero ello sólo te libera de pagar la parte del usufructo que se reservaron tus padres (y ellos no pagarán impuesto porque retienen algo que es suyo). Pero cuando llegue la hora, Hacienda te estará esperando con la mano abierta exigiendo el impuesto por el valor del usufructo que se reservaron tus padres.
0
K
7
#24
Urasandi
#11
También te pueden hacer una herencia en vida.
0
K
12
#27
Martillo_de_Herejes
#24
En territorios de derecho común no es posible recibir una herencia en vida... Puedes hacer donación colacionable en la herencia (que no es lo mismo), y reservándote bienes suficientes para vivir decorosamente. O sea, no puedes desprenderte de todos tus bienes.
En los territorios forales, como hace mucho tiempo que los estudié por última vez, no sé si se permite o no.
0
K
7
#29
Urasandi
#27
Bueno: te puedo confirmar que en Bizkaia sí.
0
K
12
#30
Torrezzno
7 negativos y 29 comentarios. Menéame tendria que priorizar la discusión racional de temas controvertidos frente al negativo
0
K
20
#28
Dene
Un "detallito" que el listo este no menciona es que el propietario (en este caso, el feliz hijo que recibe la nuda propiedad) normalmente va a asumir los gastos derivados de ser propietario...y los padres (usufructuarios) solo los de uso (electricidad, basuras, agua...) O sea, las derramas de obras en la comunidad irían al feliz hijo. Que luego en cada casa se pondrán de acuerdo, pero no todo es de color de rosa.
0
K
13
#31
MoñecoTeDrapo
No lo veo claro. El valor de la propiedad plena se divide en dos valores: el usufructo vitalicio con un valor inicial a efectos de impuesto de sucesiones y donaciones de entre el 10% y el 70 % (con esos límites, el porcentaje se calcula como 89 menos la edad del que se queda el usufructo vitalicio); y el valor de la nuda propiedad por la diferencia. Si el que se queda el usufructo vitalicio tiene 80 años o más, estaría transmitiendo por donación
inter vivos
el 90% del valor del bien y…
» ver todo el comentario
0
K
13
#1
tul
la formula del clickbait
0
K
12
#3
Torrezzno
#1
Para no caer en microblogging he puesto el resumen en
#_2
para ahorrar un click
0
K
20
#33
lonnegan
#3
Noticia para ricos, porque hasta en las comunidades donde existe el impuesto, tiene exenciones. En la mía si heredas una vivienda de 300.000 euros para abajo, estás exento.
0
K
11
#14
Kantinero
En Euskadi, heredar un patrimonio de 800.000€, 400.000 por cada progenitor anda por los 1000€ de impuestos, o sea calderilla, desconozco la situación de otras comunidades
0
K
12
#16
johel
*
#14
Da igual, la cuestion es sembrar la duda y apoyar el argumento de que cuando pagas impuestos te estan robando. Que no pagar impuestos por una vivienda de 60 metros es lo mismo que no pagar impuestos por un chalet en un pazo de 2000 metros o por un coto de caza de 10mil con un castillo con torres y almenas.
3
K
39
#19
Kantinero
#16
Es que incluso lo de Euskadi me parece poco, hemos heredado el año pasado, son más caros los gastos de gestión que el impuesto.
Los que más pavor le tienen a los impuestos son los que más reclaman ayudas y contratos públicos para sus empresas.
0
K
12
#21
Xenófanes
En Galicia se puede dar la herencia en vida mediante el pacto de mejora estando exentos el primer millon de euros pero no sé en otras comunidades.
0
K
11
#25
enochmm
Cuando os estén operando, en el quirófano, se lo contáis al personal sanitario, ya verás las risas.
0
K
11
Ver toda la conversación (
36
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
O sea, que, con todos los respetos, ese tío es un **.
*Para familias con pasta de verdad, les compensa constituir una sociedad patrimonial a la que aportar los inmuebles.
TLDR:
La fórmula que el abogado recomienda es la "propiedad con usufructo vitalicio". Esta fórmula jurídica permite que los padres transfieran la titularidad de su vivienda a sus hijos, manteniendo el derecho a vivir en ella hasta su fallecimiento. Esta figura permite asegurar la estabilidad de las personas que transmite, y ahorrar en trámites.
"Tú pasas a ser el dueño oficial de la casa y ellos siguen viviendo en ella como si nada. Cuando le llegue la hora, la casa pasa automáticamente a tu nombre sin pasar por notaría, sin pleitos y sin pagar ese odioso impuesto de sucesiones"
CC #2
¿cuantos hijos vivirán sin un contrato en una casa familiar?
En serio, ese familiar tuyo vive en precario. Y no hay motivo para pagar donaciones, ni transmisiones patrimoniales... es un derecho personal que tributaría, si acaso, en el IRPF.
*Vale... ya veo que te me has adelantado.
Y no; no pagas donaciones, de la misma manera que si te pillan con un arrendamiento por el que no tributas no pagas ITP (aunque el ITP corresponde al arrendatario, pero esto es otra historia), sino IRPF.
Por otro lado, la analogía con un arrendamiento por el que no tributas me parece incompleta, ya que en el caso en que estamos es una cesión de un bien entre familiares de primer grado, que fundamentaría el criterio de Hacienda de entender que tributaría como donación, y ya te tocará probar que es un precario.
Y, si no recuerdo mal, son:
- Empobrecimiento de una persona y correlativo enriquecimiento de un familiar.
- Cuando un padre compra un bien en nombre del hijo menor de edad. En este caso, se presume una donación del padre en favor del hijo.
Nunca en otros casos.
Gracias de antebrazo.
Puedes optar por comprar la nuda propiedad, o que tus padres te donen la nuda propiedad de la vivienda, y pagarás ITP o ID, según los casos... pero ello sólo te libera de pagar la parte del usufructo que se reservaron tus padres (y ellos no pagarán impuesto porque retienen algo que es suyo). Pero cuando llegue la hora, Hacienda te estará esperando con la mano abierta exigiendo el impuesto por el valor del usufructo que se reservaron tus padres.
En los territorios forales, como hace mucho tiempo que los estudié por última vez, no sé si se permite o no.
Los que más pavor le tienen a los impuestos son los que más reclaman ayudas y contratos públicos para sus empresas.