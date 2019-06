La gente entiende mucho mejor el cambio climático cuando le tocas el bolsillo

Hablar de crisis climática, en 2019, ya no resulta tan extraño. No obstante, tiempo atrás, términos como calentamiento global o cambio climático generaban, sobre todo, un desconocimiento que aún perdura. «El lenguaje es muy importante para que el mensaje cale en la sociedad. Mucho más importante a veces que los datos». Lo afirma Pablo Rodríguez Ros, ambientólogo que acumula cinco campañas oceanográficas a pesar de no llegar a los 30 años de edad.