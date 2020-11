Pablo Iglesias Yoko Ono

Le atacan a él para derribar el cambio de este país. Aunque Unidas Podemos no sea el 15M ni las mareas, sigue siendo el partido que ha llevado esa voz hasta el Gobierno y por eso los guardianes del orden, los defensores de la inmovilidad, las fuerzas muertas del conservadurismo, esa España helada que muere pero no quiere morir, que decía Machado, persigue a los morados como si fueran el mal en la Tierra. Desde que UP nació, sufren una campaña de acoso y derribo encaminada a hacerlos desaparecer y enterrar con ellos la pluralidad…