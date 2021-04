Pablo Iglesias: "Para la ultraderecha, Madrid ha sido un espacio de desobediencia frente a la Constitución"

El dirigente de Podemos denuncia que "deshumanizar al adversario es fascismo", en referencia a Vox. "Había que poner límite a esto y decidimos plantear que si no se retractan, no se puede seguir debatiendo con la ultraderecha", explica Iglesias en la entrevista, donde analiza la estrategia ultraderechista, que "supone una amenaza para la democracia y nuestra convivencia". Así, "crear un ambiente en el que si tu adversario es una rata chepuda no es un adversario político, sino alguien susceptible de ser eliminado".