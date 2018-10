Por qué Pablo Iglesias no dice nunca España explicado por él mismo

Pablo Iglesias (en un vídeo supuestamente robado según su publicador) explica por qué no usa el concepto España, porque la identidad España para la izquierda según él está perdida y no sirve para hacer política y manteniendo que como mucho usa el concepto patria, “haciendo verdaderos malabarismos” para justificar un poco lo que dice, porque el concepto España no sirve y la bandera rojigualda tampoco