Lo de Pablo Iglesias en CTXT: un texto de derrota

"He leído lo de Pablo Iglesias en @ctxt_es y no sé ni por dónde empezar. No quiero faltarle al respeto, pero me parece hasta ofensivo lo que dice. Para empezar, es un texto de derrota. A la izquierda del PSOE hace falta algo que ilusione, que sea popular y colectivo, no esta chatarra infumable que solo vale para que le dé trabajo".