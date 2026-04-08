Pablo Iglesias contra 'Por Andalucía': el síndrome del Pitufo Gruñón

Resulta curioso cómo se cumple el tópico de la figura política que se convierte en una década en aquello a lo que combatía. El Pablo Iglesias que en 2015 quería vencer desde la ilusión al pitufo gruñón ha sido completamente abducido por él, creando un pitufo mucho más contundente que el de entonces, uno que carece de cualquier esperanza de ganar a la derecha y que ya sólo parece desear el hundimiento total del espacio progresista y la llegada del fascismo al poder para así dirigirse a las ruinas de la izquierda y sermonearlas desde su pedestal.