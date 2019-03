Pablo Iglesias y el Comandante: el Problema de los medios de comunicación No-Estatales  

El comandante y Pablo Iglesias reflexionan sobre el problema que para la izquierda revolucionaria siempre presentan los medios privados, o sea no estatales. Los estatales son mas que deseables y defendibles, pero los privados deben ser controlados, regulados y vigilados por el estado que bajo su bondadosa y compasiva mirada nos dirá qué es lo que debemos ver y qué no, qué informacion creer y que no, de qué reirnos y de qué no.