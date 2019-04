Pablo Casado: Ocurrencias, disparates e insultos

El día 21 de abril Pablo Casado habrá cumplido 9 meses al frente de la Presidencia del PP. Es decir, 270 días subido en una tribuna virtual desde la que no ha parado de juzgar, calificar, imputar, acusar, incriminar, denunciar e inculpar a todos los que no piensan como el. Ha hecho propuestas que han provocado vergüenza ajena. De nada ha servido que las encuestas le recordaran que su estrategia electoral es suicida. Han podido más los consejos de sus Rasputines (Aguirre y Aznar). No ha contrastado la realidad y el resultado esta a la vista.