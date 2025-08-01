edición general
1 meneos
21 clics

Oymyakon la ciudad más fría habitada del planeta  

En Oymyakon la ciudad más fría, donde los inviernos alcanzan temperaturas extremas que ponen a prueba la vida diaria en el lugar más frío habitado.

| etiquetas: rusia , oymyakon , ciudad más fría , europa , curiosidades , geografía
1 0 0 K 15 actualidad
1 comentarios
1 0 0 K 15 actualidad
Kasterot #1 Kasterot
#0 está un poco manido el tema.

www.meneame.net/search?p=tags&q=+oymyakon
0 K 14

menéame