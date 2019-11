El oxímoron en el mundo del trabajo españistano

El primer ejemplo de oxímoron es cuando llega el jefe y te dice que tienes que hacer tal cosa pero fuera de horas de trabajo. Es decir que no te lo va a pagar. Es decir que es una cosa de trabajo pero que no es trabajo porque no te lo paga. Que es trabajo pero poco. Que es trabajo sin paga. Que por meter la puntita nada más no se paga. Que es fuera de horas de trabajo pero es trabajo. Que lo tienes que hacer porque es trabajo pero no te lo tiene que pagar porque no es trabajo. O algo así. Los dos términos contrapuestos (trabajo y no trabajo)..