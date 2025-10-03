edición general
3 meneos
2 clics
Oviedo se vuelca con los refugiados saharauis: así es el evento solidario que busca mejorar sus condiciones de vida

Oviedo se vuelca con los refugiados saharauis: así es el evento solidario que busca mejorar sus condiciones de vida

Han pasado más de cinco décadas y la realidad de los miles de refugiados saharauis continúa siendo preocupante. «Lo que viven estas personas es más que una injusticia», afirma Sol Espías. La ovetense recuerda que «pasaron de tener una vida digna a quedarse sin nada, convertidos en apátridas y obligados a sobrevivir en condiciones extremas». Como es incapaz de mirar hacia otro lado ante la desigualdad, esta ovetense dedica ahora sus esfuerzos para acompañar a esta comunidad, dar visibilidad a su situación y reclamar respuestas que garanticen.

| etiquetas: refugiados , sahara
3 0 0 K 42 actualidad
sin comentarios
3 0 0 K 42 actualidad

menéame