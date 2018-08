En Oviedo no aguanta la contaminación: ayer ozono, hoy benceno

Se advierte que en Oviedo no levantan cabeza con la contaminación, cuando no es un contaminante es otro. Ayer 2 de agosto estaban en alarma con el ozono troposférico que marcó los niveles más altos con diferencia en Asturias, y eso que dejaron de dar datos. Hoy viernes 3 de agosto se vuelve a disparar el cancerígeno benceno, según los datos que facilita el gobierno del Principado de las estaciones publicas de control de la contaminación atmosférica; porque la red privada a pesar de estar monitorizada no da datos en continuo.