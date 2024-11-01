·
Ovi: El código abierto "similar a Veo-3" en ComfyUI
Ejecutar contenido en tu propio ordenador es genial, ¡y OVI es uno de los modelos más recientes que también puedes usar en casa! Genera vídeos y audio juntos con ComfyUI y comienza tu aprendizaje con IA en vídeo
|
etiquetas
:
ia
,
código
,
video
1
0
0
K
8
tecnología
