El overbooking no es un error: por qué las aerolíneas venden pasajes por encima de la capacidad del avión  

Llegas al mostrador de facturación, y te salta el fatídico mensaje de que tu tarjeta de embarque aún no tiene número de asiento asignado. El vuelo tiene overbooking. En otras palabras, la aerolínea ha vendido más pasajes que plazas tiene el avión. Cabría pensar que es un error, pero no lo es. Aunque parezca completamente absurdo, el overbooking no es ningún error del sistema ni el resultado de un empleado negligente. Se trata de una práctica completamente premeditada con un objetivo muy concreto: optimizar recursos y sacar más beneficios.