“En otros traumas históricos los silencios se han mantenido más tiempo, pero no será así con el conflicto vasco”

Necesitamos desarrollar un tipo de imaginación que no esté polarizada, contaminada por los intereses políticos y por los afectos que responden a prejuicios, a ideas preconcebidas. Si lees una obra que te tranquiliza, que afirma todos esos prejuicios, que te hace creer que los malos son otros, piensas: “Yo no he contribuido a esto y no puedo identificarme con esta persona que actúa tan mal.