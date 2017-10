Los otros Harvey Weinsteins (ENG)

Por Molly Ringwald. Si bien mi propia historia de Harvey puede ser diferente, he tenido muchos Harvey por mi cuenta a lo largo de los años. Cuando tenía trece años, un miembro del equipo de cincuenta años me dijo que me enseñaría a bailar y luego me empujó contra su erección. Cuando tenía catorce años, un director de cine casado se metió la lengua en la boca en el set. En un momento en que intentaba descubrir qué significaba ser una mujer joven sexualmente activa, a cada momento algún adulto intentaba acelerar el proceso.