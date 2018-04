El otro terrorismo en los años de plomo

Es evidente que la violencia de ETA no fue la única violencia de signo político que se produjo tras la muerte de Franco. No lo fue entre los grupos izquierdistas radicales, desde luego. Pero no quiero referirme a esa otra violencia basada en el deseo de transformar la realidad a base de esparcir cadáveres sino a la de signo totalmente contrario: a la que quería revertir el ordenamiento constitucional o cuanto menos acabar con ETA de cualquier manera, yendo con todo. A la violencia de los grupos de extrema derecha, casi siempre en connivencia...