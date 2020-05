Un nuevo estudio, el más grande de su tipo, muestra que la hidroxicloroquina, el medicamento promocionado por el presidente Trump, no funciona contra Covid-19 y podría causar problemas cardíacos. El estudio fue publicado el lunes en el Journal of the American Medical Association. Sigue un estudio publicado el jueves en el New England Journal of Medicine que también mostró que el medicamento no combate el virus.