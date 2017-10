La Confederacion de sociedades cientificas de España (COSCE) presentó ayer un Análisis de los recursos destinados a I+D+i contenidos en los Presupuestos Generales del Estado Aprobados para 2017 Entre las prinicpales conclusiones destaca: – Que el 61,7 % del presupuesto de 2016 no se ejecutó, en concreto 229 millones de euros de fondos no financieros (subvenciones) no se ejecutaron en 2016. El dinero no llegó a los investigadores....