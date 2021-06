OTRAS, el «sindicato» que reconoce que NO existe el trabajo sexual

Del extracto al que hemos tenido acceso de la sentencia del Tribunal Supremo que se refiere la organización OTRAS, lo más interesante es esto: “dentro del ámbito funcional de los Estatutos no tienen cabida las relaciones laborales que tengan por objeto la prostitución por cuenta ajena, hecho aceptado por la recurrente que reconoce que no existe relación laboral válida en tales casos”. Y ¿qué quiere decir eso? Pues que en el recurso presentado por OTRAS ante el Tribunal Supremo ellas mismas reconocen que no existe el trabajo sexual.