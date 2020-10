Otra vida, ciencia ficción serie Z (y me faltan letras)

La premisa no es exactamente original, cierto. Pero aún así podía haberles salido una serie entretenida. De no ser porque da la impresión de que quienes escribieron los guiones se empeñaron en meter en ellos todos, absolutamente todos los temas recurrentes de las historias de ciencia ficción [...] Y para ello no tienen ningún empacho en crear agujeros del guión del tamaño de la distancia de la Tierra a Pi Canis Majoris (o más) o diálogos sin pies ni cabeza.